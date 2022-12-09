Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Сети появились кадры взрыва в ТЦ «Мега Химки» в Московской области, видео опубликовал телеграм-канал Mash.

Dave Hogg Пожар

Внутри здания взорвались аэрозоли и банки с красками. Площадь обрушения составила 5 тыс. квадратных метров.

Напомним, пожар охватил гипермаркет OBI утром 9 декабря. Площадь возгорания достигла 18 тыс. кв. м., началось обрушение кровли. Среди версий пожара рассматривается поджог. Прокуратура проводит проверку.

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