Одной из версий пожара в ТЦ «Мега Химки» назвали поджог
Среди версий пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог
Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Среди версий пожара в торговом центре «Мега Химки» в Московской области рассматривается поджог, сообщили 9 декабря в экстренных службах.
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Пожар
Там уточнили, что рассматриваются различные версии, включая технические, среди которых короткое замыкание в электросети.
«Также рассматриваются преднамеренные действия, то есть поджог», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар охватил гипермаркет OBI утром 9 декабря. Площадь возгорания достигла 18 тыс. кв. м., началось обрушение кровли, происходят взрывы.
Пожар тушат более 100 спасателей и 39 единиц техники. По сведениям администрации, в помещениях могут находиться люди.
По факту возгорания прокуратура начала проверку.
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