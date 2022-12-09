Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Среди версий пожара в торговом центре «Мега Химки» в Московской области рассматривается поджог, сообщили 9 декабря в экстренных службах.

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Там уточнили, что рассматриваются различные версии, включая технические, среди которых короткое замыкание в электросети.

«Также рассматриваются преднамеренные действия, то есть поджог», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар охватил гипермаркет OBI утром 9 декабря. Площадь возгорания достигла 18 тыс. кв. м., началось обрушение кровли, происходят взрывы.

Пожар тушат более 100 спасателей и 39 единиц техники. По сведениям администрации, в помещениях могут находиться люди.

По факту возгорания прокуратура начала проверку.

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