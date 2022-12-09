Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Из-за возгорания в ТЦ «Мега Химки» в Московской области произошли взрыв и обрушение, об этом сообщили 9 декабря в экстренных службах.

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«В гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошёл взрыв, потом обрушение на площади 5 тыс. кв. метров», — приводит ТАСС сообщение.

В здании продолжают взрываться строительные материалы, в том числе лакокрасочные изделия и аэрозоли. Движение по территории вокруг комплекса перекрыто.

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 5:58 мск. Первые пожарные подразделения прибыли на место в 6:19, уточнили в главном управлении МЧС России по Московской области.

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