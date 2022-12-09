Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Площадь пожара в гипермаркете OBI в Химках, который начался ранним утром 9 декабря, продолжает увеличиваться. Огнём уже охвачено всё здание полностью — 18 тыс. кв. метров.

Dave Hogg Пожар

Читайте также: Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в ТЦ в Подмосковье

Кровля торгового объекта обрушилась на площади 5 тыс. кв. м. В помещениях раздаются взрывы банок с краской и аэрозолей.

Пожарные уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 05:58. По словам начальника ЦУКС ГУМЧС Подмосковья Ивана Гусева, на место пожара сотрудники МЧС прибыли через 20 минут.

Есть угроза того, что пламя может перекинуться на ТРЦ Химки. В этом случае к борьбе с огнём собираются привлечь авиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, начата проверка по факту возгорания в строительном гипермаркете OBI в городском округе Химки в Подмосковье. Обстоятельства и причины возгорания выясняет прокуратура Московской области.