Бразилиа, 9 декабря, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Посол Бразилии в России и Узбекистане Родриго Баэна Соарес сказал, что его страна занимает нейтральную позицию по действиям киевского режима, а санкции против России считает незаконными.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

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Дипломат пояснил позицию правительства Бразилии в отношении деловых связей с Россией в текущих геополитических реалиях.

«Бразилия занимает нейтральную позицию в конфликте и, безусловно, сохраняет нейтралитет. Мы также имеем отличное мнение от многих других стран в отношении санкций, которые наложены на Российскую Федерацию», — сказал посол на вебинаре «Ведение бизнеса в Бразилии в текущих геополитических реалиях», который проходил 8 декабря в Москве.

По словам Родриго Баэна Соареса, антироссийские санкции незаконны, зачастую избирательны.

Как сообщало ИА REGNUM, немцы раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за высказывания и позицию в отношении России и киевского режима.