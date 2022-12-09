Вашингтон, 9 декабря, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Пакет санкций за нарушение прав человека и незаконную добычу биологических ресурсов в Тихом океане сформировали США для Китая и России. Планируется заморозить активы ряда высокопоставленных чиновников и статусных бизнесменов стран, сообщило The Wall Street Journal.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Читайте также: США продолжают вводить санкции в отношении фирм, связанных с Ираном

Предполагается, что санкции коснутся только тех, кто предположительно обвиняется в коррупции и нарушениях прав человека. Помимо экономических санкций, к ним намерены применить запрет на въезд в США и на поддержание деловых отношений.

Попавшие под санкции, как предполагается, также столкнутся с проблемами во время международных поездок, будут испытывать сложности с финансированием. Рассматриваются также ограничения в отношении представителей ЦИК России, предприятий оборонной промышленности страны и 170 занимающихся рыбной ловлей компаний Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в продолжение антииранской кампании Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 13 компаний, базирующихся в Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), за предполагаемую роль в продаже иранской нефти и продуктов нефтехимии.