Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В горящем гипермаркете OBI в Подмосковье слышны взрывы. Очевидцы сообщают о быстром распространении огня.

МЧС РФ Пожар

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В телеграм-каналах пишут, что огонь распространился на площади 7 тыс. кв. метров. Для тушения пожара в воздух поднята авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье на Ленинградском шоссе пожар охватил гипермаркет OBI. Огонь может перекинуться на ТРЦ «Мега Химки».