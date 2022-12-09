Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Начата проверка по факту возгорания в строительном гипермаркете OBI в городском округе Химки в Москве. Обстоятельства и причины возгорания выясняет прокуратура Московской области, сообщила 9 декабря пресс-служба ведомства.

Dave Hogg Пожар

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«В ходе проверки, проведение которой поручено Химкинской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и по результатам приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили правоохранители.

К месту пожара выехал прокурор Химок Денис Андреев, он намерен координировать действия правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Ленинградском шоссе пожар охватил гипермаркет OBI. Огонь может перекинуться на ТРЦ «Мега Химки». Площадь возгорания достигла 7 тыс. кв. м., началось обрушение кровли.