Челябинск, 9 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» уральская мебельная фабрика «Регина» (Челябинская область) начала строительство нового цеха. Инвестпроект был принят на сопровождение специалистами центра «Мой бизнес». Сейчас часть работ завершена, новый цех начнет свою работу уже летом 2023 года, сообщает мойбизнес74. рф.

Цитата сайта regina-mebel.ru Уральская мебельная фабрика «Регина»

Компания «Регина» действует на рынке уже более 25 лет. Сейчас группа компаний производит мягкую и корпусную мебель, матрасы, механизмы трансформации и другие комплектующие для мебельного производства. Вся продукция изготавливается на одном производстве, поэтому качество контролируется на каждом этапе. Мебель широко представлена на всей территории страны и в странах СНГ.

По словам руководителя предприятия Руслана Мухаметова, потребители ценят высокое качество и современные дизайнерские решения. Это позволяет обеспечить стабильный спрос и увеличить объем производства. Поэтому было принято решение увеличить производственные мощности, предприятие начало строительство нового цеха по производству корпусной мебели. Проект был принят на сопровождение центром «Мой бизнес».

«Очень много программ для поддержки бизнеса. Сейчас нашли ту, которая поможет увеличить производственные мощности. С сотрудниками центра постоянно на связи, нас всегда информируют о новых программах и мероприятиях. Видно, что они тоже заинтересованы в сотрудничестве, мы можем обратиться с любым вопросом», — отметил Руслан Мухаметов.

Объем инвестиций в рамках проекта составит 350 млн рублей, планируется создать 50 новых рабочих мест. Специалисты института развития оказали содействие в оформлении льготного кредита по программе 1764, а сейчас помогают в подключении объекта к сетям коммуникаций.

«В этом году проект компании «Регина» был одним из первых, с которым мы начали работать. Уже виден значительный результат — в части помещений ведется внутренняя отделка. Сейчас ведем работу по подключению объекта к сетям газораспределения. Впереди еще большой пласт задач, будем сотрудничать и в дальнейшем. Предприятие настроено на дальнейшее развитие и, уверен, имеет хорошую перспективу», — прокомментировал руководитель направления инвестиционного развития центра «Мой бизнес» Челябинской области Артем Сагдаков.

Напомним, сейчас на сопровождении в институте развития 94 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 136,6 млрд рублей, в рамках реализации планируется создать более 12 тысяч рабочих мест.

«Челябинская область показывает динамичный рост сектора малое и среднее предпринимательство, несмотря на сложную экономическую ситуацию в целом по стране. Здесь активно развивается туризм, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Это во многом связано с беспрецедентными мерами поддержки по снижению налогов для малого производственного бизнеса, IT-сектора. Снижение фискальной нагрузки дало возможность предпринимателям больше инвестировать в свой бизнес», — отметил глава общественного объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.