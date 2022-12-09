В Химках горит торговый центр «Мега» — кому он принадлежит?
Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Утром 9 декабря 2022 года в Подмосковье загорелся крупный торговый центр «Мега Химки». ИА REGNUM выяснило, кому принадлежит данный актив.
По имеющимся данным, площадь возгорания увеличилась до 7000 кв. м, обрушилась часть кровли. Местные жители в соцсетях сообщают об огромных столбах огня и громких хлопках.
На сайте «Мега Химки» в качестве юрлица выступает OOO «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн». Данная компания была учреждена 12 октября 2015 года. Владелец — нидерландская компания «Ингка Холдинг Юроп Б. в». Руководителем общества является Софья Трофимова. Средняя численность сотрудников ООО — 588 человек.
По итогам 2021 года выручка ООО составила 10,9 млрд рублей, чистая прибыль — 84,1 млн рублей.
У компании «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» 14 филиалов, в том числе в Ленобласти, Самаре, Казани.
Напомним, ранее во Владивостоке полностью выгорел известный ресторан Zuma.