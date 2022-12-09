Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Утром 9 декабря 2022 года в Подмосковье загорелся крупный торговый центр «Мега Химки». ИА REGNUM выяснило, кому принадлежит данный актив.

hansbenn Пожар

По имеющимся данным, площадь возгорания увеличилась до 7000 кв. м, обрушилась часть кровли. Местные жители в соцсетях сообщают об огромных столбах огня и громких хлопках.

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На сайте «Мега Химки» в качестве юрлица выступает OOO «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн». Данная компания была учреждена 12 октября 2015 года. Владелец — нидерландская компания «Ингка Холдинг Юроп Б. в». Руководителем общества является Софья Трофимова. Средняя численность сотрудников ООО — 588 человек.

По итогам 2021 года выручка ООО составила 10,9 млрд рублей, чистая прибыль — 84,1 млн рублей.

У компании «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» 14 филиалов, в том числе в Ленобласти, Самаре, Казани.

Напомним, ранее во Владивостоке полностью выгорел известный ресторан Zuma.