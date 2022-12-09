Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 07:17 — ИА Регнум. По уточненным данным, на Ленинградском шоссе в Московской области пожар охватил гипермаркет OBI. Огонь может перекинуться на ТРЦ «Мега Химки».

Dave Hogg Пожар

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Площадь возгорания возросла до 7 тыс. квадратных метров.

МЧС присвоило пожару четвёртый номер сложности из пяти.

Очевидцы сообщили о взрывах в горящем гипермаркете.

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Как сообщало ИА REGNUM, в горящем здании на Ленинградском шоссе началось обрушение кровли.