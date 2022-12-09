Варшава, 9 декабря, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Польша усилила своё влияние в Европе благодаря беспрецедентной помощи Украине, и теперь Германия должна заключить с ней «стратегический союз», чтобы сохранить своё влияние в ЕС, заявил эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская. Её слова опубликовало wPolityce.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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По словам эксперта, баланс сил в Европе изменился, и значение Польши возросло «как в политическом измерении, так и в сфере безопасности». Квятковская считает, что Берлину стоит добиваться сотрудничества с Варшавой ради сохранения «положения игрока первой лиги», особенно в ключе намерения ФРГ закрепить своё преимущество.

Эксперт также подчеркнула, что Германии стоило бы прояснить свою политику в отношениях с Россией и поставлять Киеву тяжёлое вооружение вместо ожидания нормализации отношений с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря посольство Польши в Венгрии попало в скандал из-за встречи с венгерскими политиками. Посол страны в Будапеште Себастьян Кенчек встретился с лидером венгерских ультраправых Ласло Тороцкаи, который намекнул на раздел Украины.