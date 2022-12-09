Вашингтон, 9 декабря, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Власти России с помощью нефтяного маневра могут спокойно удвоить золотой запас, считает американский финансист Золтан Позар. Эксперта цитирует специализированный портал Kitco со ссылкой на его записку для клиентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

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По мнению Позара, кризис ликвидности на денежном рынке в конце года маловероятен, если Россия не решит принять золото за нефть в свете санкций.

«Золото может достичь 3600 долларов за унцию при нынешних 1794 доллара за унцию, если Россия отреагирует на ограничение цен на нефть G7, начав принимать драгметалл в обмен на сырую нефть», — предполагает Золтан Позар, добавляя, что такой маневр станет откровенной неожиданностью для Америки.

Эксперт открыто заявляет, что президент РФ Владимир Путин вполне может отыграться за санкции и потолок цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ростом цен на нефть и её дефицитом на мировом рынке у российской «нефтянки» весьма неплохие перспективы в первой половине 2023 года, 8 декабря заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса финуниверситета при правительстве РФ Оксана Борисова.