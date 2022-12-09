Екатеринбург, 9 декабря, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Управление автомобильных дорог Свердловской области в преддверии новогодних каникул, 29 декабря 2022 года, планирует выбрать подрядчика на крупный дорожный проект, стартовая стоимость которого составляет почти 19 млрд рублей. В задачи исполнителя будет входить реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги на одном из участков (км 10+225 — км 24+380) в Екатеринбурге и Березовском городском округе, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Контракт с начальной ценой 18 980 845 966,46 рубля профинансируют средствами областного бюджета. Выполнить поставленные задачи победитель торгов должен будет за 34 этапа — до конца ноября 2027 года. Работы стартуют в феврале 2023 года.

В документации тендера уточняется, что длина участка проектирования составляет 14,155 км и он рассчитан на шесть полос движения, но эти параметры будут уточнены проектной документацией.

Проект был разработан в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года».

Напомним, в октябре 2022 года в Москве управление дорожно-мостового строительства объявило тендер, в рамках которого планировали выбрать подрядчика на строительство дорожных объектов стоимостью почти 6 млрд рублей.