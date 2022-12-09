Николаев, Украина, 9 декабря, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Николаеве на Украине люди вынуждены стоять в очередях за водой и хлеб получают раз в три дня. О тяжёлой ситуации с продовольствием рассказал житель города, соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

Карточка на хлеб. Блокадная норма хлеба

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«В городе с каждым днём, неделей и месяцем становится всё хуже и хуже. Чистой воды как не было, так и нет, пункты приёма питьевой воды закрываются. Хлеб выдают уже раз в три дня, а консервы — раз в неделю. Люди не живут, а просто выживают», — сказал он.

По словам мужчины, хлеб в город везут с киевского хлебозавода, он поступает через трое суток и уже черствеет к моменту получения людьми. Ситуацию усугубляет то, что жителей города снимают с учёта в службе занятости, чтобы не платить пособие по безработице.

Видео намекает на то, что в Николаеве ждут помощи от России. В конце ролика его автор показывает небо в цветах российского флага.

«Само небо говорит о том, что город ждёт освобождения», — прокомментировал кадры мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 87 населённых пунктов Николаевской области оставались без энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.