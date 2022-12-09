Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 06:39 — ИА Регнум. На Ленинградском шоссе в Московской области ранним утром 9 декабря загорелся торговый центр «МЕГА Химки». Видео пожара опубликовал телеграм-канал «112».

Dave Hogg Пожар

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Известно, что пожар огонь охватил площадь в 200 кв. метров. информации о пострадавших нет.

Пожару присвоен 3-й уровень сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар уничтожил во Владивостоке ресторан Zuma, входивший в список лучших заведений России. Пострадавших и погибших нет.