Москва, 9 декабря, 2022, 06:33 — ИА Регнум. За полгода были решены проблемы с двойной регистрацией 201 самолёта из тех, что числились в реестре Бермудов. В итоге количество лайнеров, которые имеют разрешения на полёты из России за границу, достигло 300. Таковы данные газеты «Коммерсант», получившей информацию из собственных источников.

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На момент введения санкций на Бермудах был зарегистрирован 721 российский самолёт, сейчас их число снизилось до 520. 56% лайнеров, которые удалось вывести из регистрации на Бермудах, принадлежат «Аэрофлоту».

«Большинство из этих самолётов не были сняты с учета западными лизингодателями», — объяснил гендиректор BCAA Томас Данстан.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов заявлял, что ситуация с лизингом российских самолётов достаточно сложная и многоаспектная. Большинство самолётов, находящихся в аренде у российских компаний, были зарегистрированы в Ирландии и на Бермудах, их регистрация приостановлена.