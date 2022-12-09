В России насчитали 300 самолётов, которые могут летать за рубеж
Москва, 9 декабря, 2022, 06:33 — ИА Регнум. За полгода были решены проблемы с двойной регистрацией 201 самолёта из тех, что числились в реестре Бермудов. В итоге количество лайнеров, которые имеют разрешения на полёты из России за границу, достигло 300. Таковы данные газеты «Коммерсант», получившей информацию из собственных источников.
Читайте также: Ситуация с лизингом самолётов сложная и многоаспектная — эксперт
На момент введения санкций на Бермудах был зарегистрирован 721 российский самолёт, сейчас их число снизилось до 520. 56% лайнеров, которые удалось вывести из регистрации на Бермудах, принадлежат «Аэрофлоту».
Как сообщало ИА REGNUM, в июне преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов заявлял, что ситуация с лизингом российских самолётов достаточно сложная и многоаспектная. Большинство самолётов, находящихся в аренде у российских компаний, были зарегистрированы в Ирландии и на Бермудах, их регистрация приостановлена.