Одесса, Украина, 9 декабря, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Предупреждение для жителей о необходимости находиться в укрытиях в связи с высокой вероятностью обстрелов объявлено в Одесской области на Украине. Об этом сообщают министерство цифровой трансформации Украины и одесские паблики.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

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Сирены зазвучали в 05:14 по местному времени. Данные о воздушной тревоге отмечены на соответствующей онлайн-карте, сформированной органами власти страны.

Жителей населённых пунктов региона просят оставаться в укрытиях.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелу вечером 8 декабря подвергся Харьков. О нескольких взрывах писали украинские СМИ и местные паблики.