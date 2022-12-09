В Одесской области на Украине объявили воздушную тревогу
Одесса, Украина, 9 декабря, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Предупреждение для жителей о необходимости находиться в укрытиях в связи с высокой вероятностью обстрелов объявлено в Одесской области на Украине. Об этом сообщают министерство цифровой трансформации Украины и одесские паблики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Одесса
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Сирены зазвучали в 05:14 по местному времени. Данные о воздушной тревоге отмечены на соответствующей онлайн-карте, сформированной органами власти страны.
Жителей населённых пунктов региона просят оставаться в укрытиях.
Как сообщало ИА REGNUM, обстрелу вечером 8 декабря подвергся Харьков. О нескольких взрывах писали украинские СМИ и местные паблики.