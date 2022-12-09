Пермь, 9 декабря, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Налоговая служба потребовала ввести один из этапов банкротной процедуры в отношении ООО «Краснокамский завод «Нефтегормаш» из Пермского края, которое только несколько месяцев назад вышло из конкурсного производства, а в октябре 2022 года сменило собственников. Претензии госоргана арбитраж Пермского края пока к производству не принял и дату рассмотрения их обоснованности не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Истцом в споре выступает межрайонная инспекция ФНС №21 по Пермскому краю. В качестве обоснования фигурирует задолженность в размере 9 580 530,85 рубля.

В июле 2022 года завод вышел из процедуры банкротства после подписания мирового соглашения с кредиторами, обязавшись выплатить имеющиеся долги не позднее 31 декабря 2026 года. В материалах дела в качестве кредиторов фигурировали также физлица, которые в октябре 2022 года стали совладельцами актива. В частности, речь идёт о Марии Дьячковой. В числе кредиторов была также Варвара Бельтюкова, а в числе собственников с октября числится Надежда Бельтюкова. Ещё 50% доли теперь имеет компания «Офисный центр», принадлежащая Владимиру Занину, Игорю Блюму и Татьяне Радченко.

После завершения прошлого банкротного дела пермские СМИ сообщали, что для предприятия, вероятнее всего, будут искать новую нишу. Площадь цехов завода на тот период составляла порядка 30 тыс. кв. м. Тем временем в материалах суда уточнялось, что в собственности ООО есть «производственная площадка со смонтированным оборудованием, на которой планируется наладить производство электрических печей».