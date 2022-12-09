В Приморье в Амурском заливе потерпело крушение рыболовное судно
Владивосток, 9 декабря, 2022, 05:46 — ИА Регнум. В Амурском заливе недалеко от Владивостока произошло опрокидывание рыболовного судна «РПВ-2259», сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Дарья Драй ИА REGNUM
Море
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В результате ЧП в воде оказались три члена экипажа, которых спасло проходящее мимо судно. Мужчин доставили на берег. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
В результате опрокидывания судна разлива топливо не произошло. Транспортная прокуратура проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, в Охотском море на большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) Sunfish произошло возгорание.