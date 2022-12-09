Красноярск, 9 декабря, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В Красноярске завершено расследование авиакатастрофы, в результате которой погибли два человека. Самолет Cessna 182 разбился в мае в Манском районе Красноярского края. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали подробности расследования.

Unsplash Пилот самолета

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Выяснилось, что легкомоторный самолёт не был допущен к эксплуатации, его собирали в кустарных условиях. Пилот не имел права управления воздушным судном. В самолёте было два священника, один из которых погиб на месте. Пилот скончался через несколько дней в больнице.

Вина пилота полностью доказана. В связи с его смертью дело прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, за штурвалом вертолёта Robinson, потерпевшего крушение под Тверью, находился 54-летний Александр Курылёв.