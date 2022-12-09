Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Из бюджета Санкт-Петербурга на месячную аренду новогоднего оборудования будет затрачено почти 11 млн рублей. Соответствующий тендер уже проведён Санкт-Петербургским государственным казённым учреждением «Агентство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района». Контракт числится в стадии подписания, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Световые украшения в Новый год в Санкт-Петербурге (архивное фото)

В связи с тем, что в закупке приняла участие лишь одна компания, экономии бюджетных средств практически не вышло — контракт подпишут на 10 884 342,81 рубля при начальной цене 10 939 038 рублей. Эту сумму бюджет заплатит за пользование новогодним оборудованием в период с 19 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

В качестве объектов аренды в числе прочего выступают световые консоли, объёмно-пространственные композиции, комплекты украшений на фасады.

Победителем тендера стало ООО «Компания «Омега» — частый исполнитель подобных госконтрактов в Санкт-Петербурге. Например, в ноябре 2022 года с этой же компанией был заключён контракт стоимостью свыше 32 млн рублей на услуги декоративного и светового оформления территории Рождественской ярмарки, а также контракт на централизованное оформление восьми районов Санкт-Петербурга световыми композициями на опорах освещения отдельностоящими композициями, гирляндами на деревьях к праздникам «Новый 2023 год и Рождество Христово» — стоимостью более 32,99 млн рублей. А за оформление территории Калининского района к праздникам компании заплатят более 20,7 млн рублей.

Напомним, ранее вокруг пышных празднеств, на которые из бюджетов регионов планировали потратить немалые деньги, разгорелся скандал. Жители регионов предложили главам отказаться от трат на украшения городов, а средства лучше потратить на экипировку мобилизованных граждан. Ряд губернаторов приняли такое решение, отказавшись от дорогостоящих уличных гирлянд и прочего оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально на украшение города и новогодние праздники Санкт-Петербург планировал потратить свыше 600 млн рублей.

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