Вашингтон, 9 декабря, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Комендант морской пехоты США генерал Дэвид Бергер рассказал о скорой реорганизации корпуса морской пехоты, в частности о лишении солдат мобильных телефонов. Эта мера связана с участием в конфликте на Украине.

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Забрать мобильные устройств у военнослужащих — значит сделать пехотинцев менее уязвимыми и отслеживаемыми.

«Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, вы излучаете. Это плохо, это убьёт вас, поэтому выключите свой мобильный телефон», — цитирует Marine Corps Times генерала Бергера.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО оказало Киеву помощь в организации атаки на российские аэродромы, заявил 8 декабря в комментарии РИА Новости глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.