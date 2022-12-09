Вашингтон, 9 декабря, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Разработка гиперзвуковых ракет не входит в планы США. Об этом 9 декабря заявила заместитель министра обороны страны Кейтлин Хикс на форуме в Аспене (штат Колорадо).

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

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«Мы не о гонке вооружений, не о том, чтобы тратить доллар к доллару, создавать оружие к оружию, относительно того, что делают другие страны», — сказала она.

Представитель Пентагона подчеркнула, что в планы страны не входит участие в гонке вооружений. Применение Россией гиперзвукового оружия она объяснила стремлением к различным эффектам при атаках. При этом, по словам Кейтли Хикс, США значительно инвестируют в гиперзвуковые возможности ради уверенности в наличии систем, позволяющих вести бой.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование технологий перехвата гиперзвукового оружия решили начать Япония и США. С нового года начнётся совместная разработка крупных ракетных двигателей и других компонентов для перехватчиков планирующих боевых блоков.