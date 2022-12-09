США будут добиваться освобождения осужденного в России шпиона Пола Уилана
Блинкен заявил, что Вашингтон будет добиваться освобождения осужденного в России шпиона Пола Уилана
Вашингтон, 9 декабря, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что, несмотря на специальную военную операцию, взаимодействие между дипмиссиями США и России продолжается, этому подтверждение — обмен Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщил телеканал CBS.
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Он подчеркнул, что этот обмен не несёт за собой никаких дополнительных двусторонних договорённостей. Цель обмена заключалась лишь в том, чтобы вернуть Бриттни домой.
Блинкен заверил, что Вашингтон будет предпринимать усилия для освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.
Как сообщало ИА REGNUM, обменянный и помилованный Виктор Бут, прилетевший спецбортом из США, встретился в аэропорту Москвы с родными и близкими.