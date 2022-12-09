Омск, 9 декабря, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Омске казённое учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области» пытается обанкротить исполнителя дорожных госконтрактов, связанных с проектированием дорог, путепроводов, — ООО «Проектный институт «Омскдорпроект». Обоснованность претензий госзаказчика арбитраж региона рассмотрит 7 февраля 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В базе суда 8 декабря 2022 года появилось определение судьи Нагарниковой о принятии иска. В качестве кандидатуры управляющего предложен Пётр Круподра из числа членов саморегулируемой организации Союз «СРО АУ «Стратегия». Истец настаивает на введении наблюдения (первого этапа банкротной процедуры) в отношении проектного института.

Напомним, попытка обанкротить «Омскдорпроект» далеко не первая. В феврале 2022 года то же управление уже пыталось инициировать банкротное производство в отношении него, но иск вернули заявителю.

«Омскдорпроект» в разные годы выступал подрядчиком почти 150 госконтрактов на общую сумму около 300 млн рублей. Например, в 2019 году по заказу управления компания оказывала услуги по авторскому надзору за строительством подъезда к хоккейной академии «Авангард».