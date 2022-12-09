Донецк, 9 декабря, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие нанесли удар по Горловке Донецкой Народной Республики. В результате обстрела никто не пострадал, написал в своём телеграм-канале глава города Иван Приходько.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

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По его словам, повреждён один из домов, в кровлю которого попал снаряд. Всего во время ночного обстрела на город были направлены четыре снаряда 152-миллиметрового калибра.

«Украинские неонацисты ведут прицельный огонь по горловскому посёлку шахты имени Гагарина. Вследствие обстрела Никитовского района Горловки с позиций ВФУ повреждён дом. Без пострадавших», — написал Иван Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря пять районов Донецка частично остались без электроснабжения из-за обстрелов ВСУ. Киевские боевики выпустили по Донецку девять ракет из БМ-21 «Град».