Рим, 9 декабря, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Российский «Лукойл» и частная инвестиционная компания Crossbridge (США) намерены заключить сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода на Сицилии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

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Отмечается, что условия сделки могут измениться. Первоначально соглашение между «Лукойлом» и Crossbridge оценивалось в чуть менее 1,5 млрд евро (1,58 млрд долларов).

На Сицилии перерабатывается пятая часть итальянской нефти, трудоустроено около тысячи человек.

НПЗ, который полагался в основном на нефть из России, теперь не может использовать сырьё — 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянские министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо разрабатывают меры, которые переведут НПЗ на Сицилии под контроль минэкономики страны.