Будапешт, 9 декабря, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто считает, что в скором времени Евросоюз применит к Будапешту денежный и политический шантаж, а также начнёт распространять фейки о стране. В своём выступлении на Форуме гражданской солидарности глава венгерского МИД призвал быть готовым к такого рода нападениям.

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«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьёзным нападениям. Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — всё это последует», — отметил Петер Сийярто.

Несмотря на это, страна продолжит выступать за мирное урегулирование конфликта на Украине, подчеркнул он. Министр иностранных дел назвал важной задачей в текущей ситуации избежать в стране рецессии экономики и не допустить «энергетического кризиса невиданных масштабов», как в Европе. Антикризисная политика Будапешта никогда не соответствовала веяниям Евросоюза, но всегда была успешной, также сказал Петер Сийярто. В пример он привёл то, что ранее страна отказалась принять мигрантов с Украины и закупала вакцину от COVID-19 в России и Китае, а не в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Венгрия выступила против очередного пакета санкций против России. Протест был выражен 7 декабря в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС.