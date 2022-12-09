Москва, 9 декабря, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Прослушка мобильного телефона — процесс довольно трудоёмкий. Возникающие во время разговоров шумы относятся к техническим помехам, заявил агентству «Прайм» директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

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Киберэксперт уверен, что шумы в телефонной трубке, возникающие во время разговоров, никак не связаны с прослушкой. На помехи связи могут влиять как металлические и бетонные конструкции, так и проблемы, связанные с самим телефоном.

«Поэтому рядовому пользователю опасаться нечего, лишнюю паранойю можно отсечь», — сказал Денис Кувиков.

Как сообщало ИА REGNUM, долговременно пользоваться гаджетами во время их зарядки нежелательно и небезопасно для человека. Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Прайм» о тонкостях использования аккумуляторов в телефонах и планшетах.