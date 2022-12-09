Лондон, 9 декабря, 2022, 04:19 — ИА Регнум. На фоне проблем с дороговизной энергоресурсов жителям Великобритании становится трудно содержать, кормить и обогревать украинских беженцев. Чувство радости от возможности помогать им сменилось стыдом за желание перестать поддерживать вынужденных мигрантов с Украины, считает журналист The Daily Mail Дженни Мюррей.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Она заявила о недостатках программы «Дома для Украины», которая раньше казалась хорошей идеей, а теперь становится причиной сочувствия тем, кто принял беженцев. Британцы столкнулись с проблемами из-за дороговизны энергоресурсов и поняли, что «просто не могут позволить себе содержать, кормить, обогревать и оказывать бесконечную помощь». Часто из-за нехватки средств соглашения о поддержке разрываются.

«Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуть себе свою привычную жизнь», — написала Мюррей.

Она подчеркнула, что беженцам очень трудно найти частное жилье по карману, и констатировала рост потока мигрантов с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, выселение украинских беженцев в аварийные дома стало обыденностью в Великобритании. Людей просят покинуть дома британцев после шести месяцев, в течение которых действовала программа «Дома для Украины».