Бухарест, 9 декабря, 2022, 04:12 — ИА Регнум. МИД Румынии выразил протест коллегам из Австрии за то, что представители страны проголосовали 8 декабря на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против вступления Румынии в Шенгенскую зону. Сообщение о ноте протеста опубликовало румынское ведомство.

Manolo Gómez Шенген

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Отмечается, что произошедшее повлияет на двусторонние отношения стран.

«Ссылки австрийской стороны на проблему роста миграционного потока неприемлемые, неверные и несправедливы, учитывая, что все данные ясно показывают, что Румыния не находится на пути миграции с Западных Балкан, не сталкивается с миграционным давлением и не является источником вторичного миграционного движения», — считают в МИД Румынии.

В Шенгенскую зону входят 26 стран, 22 из которых — это члены Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выступает за вступление в Шенгенскую зону Румынии, Болгарии и Хорватии.