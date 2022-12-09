Оттава, 9 декабря, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Энергетическая компания TC Energy остановила подачу нефти по трубопроводу Keystone Pipeline System, по которому топливо поставляют в Канаду и США, из-за утечки. Авария произошла недалеко от города Стил-Сити в американском штате Небраска, сообщило Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Энергокомпания объявила эту ситуацию форс-мажорной. Повреждённый участок трубопровода изолирован. Нефть попала в реку, разлив устраняют. ЧП привело к аварийным отключениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре был повреждён участок нефтепровода «Дружба» на территории Польши.