Берлин, 9 декабря, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Немцы раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за высказывания и позицию в отношении России и киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Читайте также: Шольц заявил о растущей эффективности антироссийских санкций

Читатели прокомментировали статью Focus Online «Макрон попадает в ловушку Путина — Шольц умнее», где автор сравнил мнения Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Публично Эммануэль Макрон размышлял о мире с Россией. Олаф Шольц не хочет об этом знать. По его мнению, «гарантий безопасности» заслуживает не Россия, а Украина. Во вселенной Олафа Шольца Россия превратилась в реваншистскую, империалистическую страну, агрессию которой необходимо «сдерживать». От мира с Россией не осталось и следа.

Макрон заявил, что безопасность Европы невозможна без договоренностей с Россией, а странам ЕС и Украине необходимо учитывать беспокойство Москвы насчёт расширения НАТО. Шольц считает, что Москва нарушила основные принципы международного права и ведёт себя как «имперская держава», — написал автор.

Немцы выразили своё мнение в комментариях:

«В моём восприятии Шольц уже потерял связь с реальностью».

«Я смотрю на всё с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц — всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе».

«Макрон понял то, что не поняли и не поймут Шольц и его партия. Без России в Европе нет безопасности. Это не ново. Обеспечить безопасность в Европе мешают только люди, которые любят воевать и хотят продолжать вести войну».

«Шольц далеко не умен, он делает именно то, что хочет от него Америка, и это самое глупое, что можно сделать!».

«Шольц хочет продолжать войну в духе Америки и продолжает втягивать Германию в войну, которая не должна касаться нас».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, эффективность антироссийских санкций растёт, а Евросоюз и НАТО сильны как никогда, заявил Олаф Шольц в опубликованной 5 декабря статье в журнале Foreign Affairs.