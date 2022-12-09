Берлин, 9 декабря, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Представители министерства иностранных дел Германии побеседовали с послом Ирана на тему казни в стране участника протеста. Подробности визита посла в органы власти ФРГ не разглашаются, сообщило Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Известно, что посла вызывали в МИД. Темой разговора с послом предположительно была казнь человека, участвовавшего в беспорядках в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Совете безопасности МВД Ирана заявили, что не менее 200 человек погибли в ходе последних беспорядков в стране.