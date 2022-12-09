Вашингтон, 9 декабря, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Возглавляющая американское министерство финансов Джанет Йеллен не считает, что Россия виновата в возникновении пробки танкеров у входа в пролив Босфор на территории Турции. Об этом она заявила 9 декабря, сообщило Financial Times.

Federalreserve Джанет Йеллен

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«Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море», — цитировало издание Джанет Йеллен.

Она подчеркнула, что Турция не намерена препятствовать сохранению стабильности на мировом рынке и разделяет соответствующие интересы США.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция не намерена идти на уступки в вопросе страховки нефтяных танкеров, которые следуют через принадлежащие стране проливы, заявило 8 декабря Главное управление по морским делам министерства транспорта страны.