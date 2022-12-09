Косовска-Митровица, Сербия, 9 декабря, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Альбин Курти продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера Косова и Метохии. Об этом СМИ заявил директор канцелярии по территории правительства Сербии Петар Петкович.

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Ситуация в Косове и Метохии развивается с начала ноября 2022 года стремительно.

«Курти продолжает акции с целью оккупации севера Косова и Метохии, после того как он «славно» задерживал партию вина и нападал на людей и семью Петрович, владельцев винодельни в Велика-Хоче», — заявил Петкович на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, сербское издание «Новости» заявило, что сотни спецназовцев на бронетехнике расположились на севере Косова и Метохии. Таким образом, премьер непризнанного государства Альбин Курти «перешёл к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии».