Бишкек, 9 декабря, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл 9 декабря в Киргизию, где в Бишкеке он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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В ходе заседания российская делегация представит приоритеты организации на 2023 год, в котором РФ будет председателем ВЕЭС.

Также планируется рассмотрение текущих вопросов и принятие конкретных решений в сфере энергетики и торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Киргизии состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС.