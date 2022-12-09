Париж, 9 декабря, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Без света остались порядка 125 тыс. семей в Париже из-за аварии на трансформаторе. Отключение произошло в 22:15 по местному времени 8 декабря, сообщил городской оператор электросетей RTE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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«Авария, произошедшая в 22:15 (00:15 мск), привела к отключению электричества в домах на юго-востоке Парижа. Все команды специалистов мобилизованы для устранения неисправности в кратчайшие сроки», — сообщили в компании.

Энергоснабжение пропало сразу в нескольких кварталах на юго-востоке города. Большинство неполадок устранили в течение часа. Причиной отключений назвали аварию на трансформаторе. В темноту погрузились, по разным данным, от 53 до 171 улицы в столице Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны «не паниковать» из-за возможных перебоев с электроэнергией зимой.