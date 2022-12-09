Москва, 9 декабря, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Российский оружейный бизнесмен Виктор Бут, прибывший в Москву после помилования и освобождения из американской тюрьмы, рассказал о ближайших планах.

Osce.usmission.gov Виктор Бут

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Бут не был в России 14 лет и 10 месяцев. Он поделился своими ощущениями.

«Ощущения и планы? Ощущения такие: я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности. Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как и что произошло, и вообще что и как», — поделился в телефонном разговоре с РИА Новости Виктор Бут.

Как сообщало ИА REGNUM, обменянный и помилованный Виктор Бут, прилетевший спецбортом из США, встретился в аэропорту Москвы с родными и близкими.