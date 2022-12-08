Вашингтон, 9 декабря, 2022, 02:48 — ИА Регнум. В случае ареста граждан США за пределами страны в Белом доме намерены предпринимать ряд мер, в числе которых — санкции и визовые ограничения. Об этом заявила пресс-секретарь американского правительства Карин Жан-Пьер. Меры будут касаться незаконных задержаний, подчеркнули в Белом доме.

The White House Карин Жан-Пьер

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Решение о расширении спектра воздействий на страны, в которых арестовывают граждан США, приняла администрация президента страны Джо Байдена. Санкции намерены применять к тем, кто был причастен к аресту американцев.

«Недавно администрация Байдена расширила инструментарий, который правительство США может использовать для того, чтобы решать эту проблему, в том числе за счет возможности создавать серьёзные издержки и последствия, такие как санкции и визовые ограничения, для правительств и негосударственных действующих лиц, которые причастны к взятию заложников и несправедливым задержаниям», — заявила она.

На вопрос о возможности чаще арестовывать россиян с целью воздействия Карин Жан-Пьер не смогла ответить, признавшись, что ей «нечего дополнительно сообщить».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осуждённую за контрабанду наркотиков, обменяли на российского гражданина Виктора Бута, получившего срок за торговлю оружием.