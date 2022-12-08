Варшава, 9 декабря, 2022, 02:26 — ИА Регнум. В Польше беженка с Украины, у которой также имеется паспорт России, совершила нападение на банк PKO Bank Polski в городе Пшемысль, написало Kresy. pl.

Иван Шилов ИА REGNUM PKO Bank Polski

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На видео, которое появилось в сети, видно, как женщина вошла в офис банка и приставила нож к горлу сотрудницы. Она требовала деньги. Подошедшая сзади пожилая женщина ударила беженку костылём. После этого агрессивную украинку обезвредил охранник. В дальнейшем её передали полиции.

СМИ также сообщают, что у нападавшей при себе были лекарства для психиатрического лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, драку с сотрудниками временного центра размещения беженцев устроила украинская девушка в немецком городе Мюнхене.