Латакия, Сирия, 9 декабря, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Одно из подразделений Сирийской арабской армии на севере провинции Латакия 8 декабря ликвидировало двух террористов, ранило двух других и захватило в плен ещё одного. Об этом сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Отмечается, что операция по зачистке была проведена после хорошо спланированной засады в сельской местности на севере Латакии, когда террористы проникали на передовые позиции армии.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны пытаются отвлечь внимание для того, чтобы затруднить достижение договоренностей в рамках Конституционного комитета Сирии.