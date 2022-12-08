Лондон, 9 декабря, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Жителям Великобритании советуют отказаться от ежедневного душа ради экономии денег и спасения планеты. Аргументы приводит издание The Spectator.

Ivan Radic Моющийся кот

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Данные опроса в 2018 году показали, что 62% британцев принимают душ как минимум раз в день — это означает потребление «огромного количества воды». Страна использует 2,2 млрд литров воды в день для принятия душа — это примерно столько воды, сколько выливается через Ниагарский водопад за десять минут (около 750 000 галлонов в секунду).

«Это много воды. Почему бы нам просто не принимать душ через день? Это даёт вам восемь ценных минут назад — и это не стоит недооценивать. В течение года восемь минут через день составляют 1460 минут, что составляет целых 24 часа — так что вы можете вернуть себе целый день своей жизни. Нам нужно избавиться от этой бессмысленной и расточительной водной одержимости», — делится расчётами автор издания Алек Марш.

Вторым аргументом он приводит сокращение выбросов углерода в атмосферу при нагревании воды.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на продукты, коммунальные услуги и товары первой необходимости заставляет жителей Великобритании питаться кормами для животных и разогревать еду на свечах.