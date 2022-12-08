Вашингтон, 9 декабря, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Министерство юстиции США обратилось с просьбой к федеральному судье обвинить экс-президента страны Дональда Трампа в неуважении к суду. Он отказался предоставить необходимые для заседания документы, сообщило CNN.

Gage Skidmore Трамп

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«Министерство юстиции просит федерального судью обвинить Трампа в неуважении к суду за отказ подчиниться повестке, выданной этим летом с требованием к бывшему президенту выдать документы с пометкой секретно, рассказали два знакомых с ситуацией источника», — говорится в сюжете телеканала.

Если это случится, то Трампу грозит штраф или заключение — как его советнику Стиву Бэннону, отказавшемуся дать комитету Конгресса показания о штурме Капитолия и приговорённому к четырём месяцам тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ФБР провело обыски в поместье Трампа и нашло там секретные правительственные документы. После этого Трампу грозит уголовное дело, что создает некоторые трудности в его возможном выдвижении на президентских выборах в 2024 году.