Вашингтон, 9 декабря, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Компании США призывают помогать Украине оборудованием для поддержания энергетической отрасли. С таким обращением выступил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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«Украине будет нелегко пережить зиму. Мы делаем всё возможное, включая работу с отраслью США. Я провёл множество консультаций с американскими промышленниками по поводу того, есть ли у них оборудование, которое может быть передано», — отметил он.

По словам Дэвида Турка, часть оборудования уже передают. Кроме того, США взаимодействует со странами ЕС с целью помочь Украине в восстановлении энергетического сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Владимир Зеленский признал, что самая сложная обстановка с электрообеспечением наблюдается в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.