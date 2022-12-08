Вашингтон, 9 декабря, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Федеральная торговая комиссия США (ФТС) выступила с требованием заблокировать заявку компании Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard почти за 69 млрд долларов, опасаясь, что новые владельцы вправе будут отказать конкурентам в доступе к игровым платформам. Об этом сообщает сайт антимонопольного органа при правительстве США.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

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По словам главы по конкуренции ФТС Холли Ведовой, продажа может привести к ущербу конкуренции в игровой сфере.

Отмечается, что Microsoft договорилась о приобретении Activision Blizzard в начале 2022 года. Сделка намечалась на начало 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Microsoft рассчитывают, что эта сделка поможет корпорации в конкуренции с лидерами отрасли — китайской компанией Tencent и японской корпорацией Sony.