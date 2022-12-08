Косовска-Митровица, Сербия, 9 декабря, 2022, 01:36 — ИА Регнум. На север Косова и Метохии вторглись полицейские. Их насчитывается около 350, сообщили в правительстве Сербии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

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Правоохранители оккупировали Косовска-Митровицу. В Белграде собираются отправить на территорию города около тысячи сотрудников силовых структур для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Косовска-Митровице, где живут сербы, нарастает напряжение. Люди собираются на улицах, магазины и кафе закрыты. Северная часть Косово была заблокирована спецназом.