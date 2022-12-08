В Риме главная рождественская ель оказалась в центре скандала
Рим, 9 декабря, 2022, 01:23 — ИА Регнум. В Риме вечером 8 декабря зажгли огни на главной рождественской ёлке, установленной на площади Венеции. Об этом сообщают зарубежные СМИ, обсуждая недовольство итальянцев тем, что гирлянды питаются от возобновляемой энергии.
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Новогодняя ель спровоцировала скандал — солнечные батареи, по мнению местных жителей, выглядят уродливо и неуместно на площади, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщало ИА REGNUM, в муниципальном центре Голышманово Тюменской области в 2022 году мэрия отказалась от затрат на приобретение новой искусственной новогодней ели и фейерверка в пользу сбора средств для мобилизованных граждан.