Рим, 9 декабря, 2022, 01:23 — ИА Регнум. В Риме вечером 8 декабря зажгли огни на главной рождественской ёлке, установленной на площади Венеции. Об этом сообщают зарубежные СМИ, обсуждая недовольство итальянцев тем, что гирлянды питаются от возобновляемой энергии.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Новогодняя ель спровоцировала скандал — солнечные батареи, по мнению местных жителей, выглядят уродливо и неуместно на площади, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципальном центре Голышманово Тюменской области в 2022 году мэрия отказалась от затрат на приобретение новой искусственной новогодней ели и фейерверка в пользу сбора средств для мобилизованных граждан.