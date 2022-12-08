Харьков, Украина, 9 декабря, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Необходимо оказать посильную помощь тем, кто уезжает из Харьковской области в Россию, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьев Live». Он констатировал, что люди продолжают пытаться покинуть территорию, находящуюся под контролем киевского режима.

(сс) Ekaterina Polischuk Харьков

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«Наше гражданское население до последних дней ещё пытается покидать территорию, которая оккупирована украинскими нацистами. И вот наша самая главная задача — оказать посильную помощь эти людям», — отметил Виталий Ганчев.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 декабря Харьков подвергся обстрелу. В области объявлена воздушная тревога. Горожане также пишут об автоматных очередях на территории населённого пункта.